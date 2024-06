Fluminense terá que esperar para conhecer adversário das oitavas; entenda

A Conmebol sorteou, na tarde desta segunda-feira (3), os confrontos das oitavas de finais da Libertadores. Apesar disso, o Fluminense terá que esperar mais um pouco, pois terá pela frente o segundo colocado do Grupo C. Em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul, os jogos desta chave foram adiados. Com isso, o Tricolor pode ter pela frente Grêmio, Huachipato (CHL) ou The Strongest (BOL).

Por ter se classificado na primeira colocação do grupo A, a equipe carioca tem a vantagem de decidir a vaga nas quartas em casa. O primeiro jogo será fora de casa, e a volta no Maracanã. As partidas estão previstas para acontecer nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto.

Além disso, o sorteio determinou todo o chaveamento da competição até a grande final e, se avançar, o Tricolor enfrentará o vencedor do confronto entre Atlético-MG e San Lorenzo. Em seguida, em uma possível semi, os comandados de Fernando Diniz podem ter pela frente River Plate (ARG), Talleres (ARG), Colo-Colo (CHL) ou Junior (COL).

Histórico dos confrontos

Na história dos confrontos, o Fluminense tem uma vitória e uma derrota contra o The Strongest (BOL), que estava no grupo da equipe na campanha do título de 2023. Na temporada passada, o time carioca perdeu por 2 a 0 para o time boliviano, fora de casa. Caso o adversário seja o Huachipato (CHI), o Tricolor soma uma vitória e um empate, ambos na Libertadores de 2013.

Por fim, pode reencontrar o Grêmio no torneio depois de 11 anos. Em 2013, as equipes se enfrentaram duas vezes pela fase de grupos. No Rio de Janeiro, o time gaúcho venceu por 3 a 0, enquanto no Rio Grande do Sul, o zero não saiu do placar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.