Agora é oficial: Real Madrid anuncia a contratação de Mbappé

Mbappé é jogador do Real Madrid! Dois dias após a conquista do 15° título da Champions League, o clube espanhol anunciou a contratação do atacante. O aviso sobre o acordo com o jogador francês, que vai assinar um contrato de cinco temporadas, até 2029, foi por meio do site oficial do clube.





“O Real Madrid CF e Kylian Mbappé alcançaram um acordo por ele, que será jogador do Real Madrid nas próximas cinco temporadas”, publicou o Real.

Novo companheiro de Vini Jr, Rodrygo e companhia, Mbappé vai vestir a camisa 9 do Real, conformou publicou o jornal francês “Le Parisien”. A numeração, aliás, estava vaga desde a saída de Benzema. No entanto, ainda segundo o veículo de comunicação, o francês vestirá a 10 após saída de Modric, em 2025 (renovará o seu contrato por mais um ano).

Atacante comemorou o acordo

Logo após o anúncio do Real Madrid, Mbappé comemorou a sua chegada ao clube espanhol. Aliás, na publicação, colocou fotos vestindo a camisa do seu novo time, ainda quando garoto.

“Um sonho torna-se realidade, Estou muito feliz e orgulhoso por ingressar no clube dos meus sonhos: Real Madrid.

Ninguém consegue entender o quão animado estou agora. Mal posso esperar para ver vocês, Madridistas, e obrigado pelo seu apoio inacreditável. Vá Madri”, escreveu.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! ???????????? A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024





