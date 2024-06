Wanda Nara diz o que filhos com Icardi e Maxi López acham de fotos dela seminua nas redes

InglA influencer e apresentadora Wanda Nara contou aos seguidores do Instagram o que os filhos com Maxi López e Mauro Icardi acham sobre as fotos sensuais que ela posta na internet e que passou a vender recentemente.

Aliás, tudo começou quando Wanda anunciou que criou uma conta em uma plataforma chamada “Divas Plays”, semelhante ao “Onlyfans”. Ao abrir uma caixa de perguntas, uma seguidora questionou sobre o que os filhos acham desse tipo de exposição.

Wanda Nara responde fã

Wanda Nara é mãe de três meninos do casamento com o ex-jogador do Vasco Maxi López e duas meninas da união com Icardi. A influencer gerou muita polêmica no passado ao trocar o primeiro marido pelo segundo, já que os dois eram amigos.

“Meus filhos não julgam. São livres, inteligentes e independentes. Esperemos que quando crescerem sejam boas pessoas, que não julguem ninguém sem conhecê-lo e muito menos com base numa fotografia”, iniciou a mãe de Benedicto, Valentino, Francesca, Constantino e Isabella.

“A sociedade é um desastre e a culpa é dos pais ausentes. Sou a mãe mais presente que existe. E, acima de tudo, tenho muitas conversas com os meus filhos, que são muito maduros para a idade”, concluiu.

Relação familiar

Além de vender conteúdos sensuais nas redes, Wanda Nara é conhecida na Argentina por apresentar programas de televisão. A influencer tem mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais e está sempre envolvida em polêmica. Ela começou a namorar com Icardi ao mesmo tempo que se separou de Maxi. Os dois jogavam juntos na Sampdoria (ITA) e eram próximos, o que alimentou especulações de traições.

A situação, claro, abalou o ambiente e os jogadores mudaram de time pouco depois, mas o relacionamento de Wanda Nara e Mauro Icardi continuou. Eles se casaram em maio de 2014. Em 2022 eles se separaram, mas reataram pouco tempo depois. No Natal daquele ano, aliás, eles tiraram esta foto bonita. Eles estavam acompanhados dos cinco filhos dela (dois com Icardi e três com Maxi).