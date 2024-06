Gustavo Gómez vira artilheiro em má fase do ataque do Palmeiras

Gustavo Gómez está em alta com a camisa do Palmeiras e marcou gols importantes - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

No último domingo (2), o Palmeiras derrotou o Criciúma por 2 a 1, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O grande destaque do jogo foi o zagueiro Gustavo Gómez. Além de anotar um gol, ele deu assistência para Lázaro dar a vitória ao Verdão.

Importante dentro do vestiário com a sua liderança, o jogador é fundamental dentro das quatro linhas, pois em meio ao período de instabilidade, ele demonstra qualidade para ajudar seus companheiros.

Zagueiro artilheiro

Só para exemplificar a boa fase individual de Gustavo Gómez, nos últimos três jogos que o Palmeiras marcou gols, ele balançou a rede em todos. Além do jogo com o Criciúma, ele anotou diante do Independiente Del Valle e Liverpool pela Libertadores.

Luis Pereira

Outro ponto que reforça a imagem de Gustavo Gómez dentro do Verdão é que, através do seu gol contra o Criciúma, ele chegou a marca de 39 gols pelo clube paulista. Sendo assim, Luis Pereira foi ultrapassado pelo paraguaio.

Veja os números de Gustavo Gómez desde a sua chegada ao Palmeiras:

299 jogos

39 gols

9 assistências

12 títulos

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.