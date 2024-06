Grêmio já se encontra no Chile para duelo decisivo com Huachipato pela Libertadores

RS - FUTEBOL/ CHEGADA GREMIO - ESPORTES - Delega....o do Gremio embarca para o Chile, onde enfrenta a equipe do Huachipato, em partida valida pelo Copa Libertadores da America 2024. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

O Grêmio já se encontra em solo chileno, após a derrota por 2 a 0 para o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (01/06). A delegação chegou em Concepción, no Chile, na noite do dia seguinte, onde enfrentará o Huachipato. A partida atrasada pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores pode definir o destino do Imortal na competição.

Na tarde desta segunda-feira (03/06), a equipe terá seu único treino, no Chile. Mais especificamente na universidade técnica Federico Santa Maria. A atividade servirá para Renato Gaúcho realizar seus últimos ajustes antes da partida. O Tricolor Gaúcho vai encarar o Huachipato, nesta terça-feira (04), às 21h (de Brasília), no estádio CAP.

O técnico Renato Gaúcho já tem um esboço de time a escalar para o duelo. Afinal, o comandante poupou seus titulares no último compromisso com o Bragantino. O volante Villasanti será a única baixa da equipe, pois precisou se apresentar à seleção do Paraguai para a participação de treinos e amistosos. Atividades durante a data Fifa que antecedem a disputa da Copa América.

Em contrapartida, o clube recebeu uma notícia positiva com relação à federação venezuelana. Afinal, a entidade liberou Soteldo para os dois embates decisivos com Huachipato e Estudiantes pela Libertadores.

O comandante deve repetir o time titular que enfrentou o The Strongest: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e Diego Costa.

Momento decisivo para o Grêmio

Uma vitória do Tricolor Gaúcho sobre o Huachipato pode assegurar a classificação para as oitavas de final. Afinal, trata-se de um confronto direto, pois o time gaúcho é o terceiro colocado, com seis pontos. O adversário chileno se encontra uma posição acima, com dois pontos a mais.

Assim, o triunfo permitiria ultrapassar o Huachipato. Posteriormente, se conquistar um novo resultado positivo contra o Estudiantes pode até assumir a liderança do Grupo C. Se houver uma derrota do Imortal para os chilenos, os brasileiros estarão eliminados e garantirão no máximo uma vaga nos play-offs da Sul-Americana. Já em caso de empate, o Grêmio vai precisar vencer o oponente argentino para estar na fase seguinte da Libertadores.

“A gente precisa sair de lá (Chile) vivo. Dos três resultados, temos dois nos quais o Grêmio continua. Se vier a vitória, melhor ainda. A gente sai classificado. Se não der para conseguir a vitória, um empate. A gente vai decidir em casa com o Estudiantes”, indicou Renato.

Possíveis adversários na próxima fase

Caso o Imortal garanta a classificação em primeiro lugar do grupo, irá enfrentar o Peñarol nas oitavas. Se for em segundo lugar, terá um adversário brasileiro pela frente, o Fluminense.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .