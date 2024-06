Alemanha domina o jogo, mas fica no empate com a Ucrânia

A Alemanha empatou com a Ucrânia em 0 a 0 nesta segunda-feira (3), em amistoso preparatório para a Eurocopa, que começa no dia 14 deste mês. Em Nuremberg, cidade alemã, a seleção mandante dominou a partida, mas não conseguiu sair com a vitória.

Antes do início da Eurocopa, a Alemanha, que sediará o torneio, encara a Grécia na sexta-feira.

Como foi o jogo

Só deu Alemanha no primeiro tempo. Faltou um pouco de capricho ao ataque alemão para ir ao intervalo na frente no marcador. No total, foi 61% de posse da bola para a equipe da casa, com 11 finalizações contra cinco. Musiala, camisa 10 alemão, foi um dos destaques da etapa inicial, assim como Gündogan, jogador do Barcelona.

A seleção alemã manteve a pegada na segunda etapa, e aos 14′ quase abriu o placar com Beier, que tinha acabado de entrar. O jovem de 21 anos, aliás, teve outras três chances para balançar a rede. O jogo contou com esse cenário até o apito final. A Alemanha dominou a partida, mas não conseguiu a vitória.

