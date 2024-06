Com Luis Zubeldía, São Paulo alcança feito inédito na temporada

Na noite do último domingo (2), o São Paulo recebeu o Cruzeiro e venceu por 2 a 0, no MorumBIS. O triunfo jogou o Tricolor para o G-4 do Campeonato Brasileiro e deixa o time de Luis Zubeldía de olho na liderança do torneio. Neste momento, a distância para o líder Flamengo é de apenas um ponto (13 a 14).

Além da evolução do coletivo, o São Paulo começa a apresentar uma melhora significativa no sistema defensivo. Só para exemplificar, nos últimos quatro jogos, a equipe não foi vazada pelos rivais.

O último confronto que o São Paulo levou gol ocorreu diante do Fluminense. Na ocasião, a equipe de Luis Zubeldía venceu por 2 a 1. Desde então, Barcelona de Guayaquil, Águia de Marabá,-PA, Talleres e Cruzeiro falharam na missão de balançar a rede. Anteriormente a marca de Zubeldia, o time do MorumBIS havia passado três jogos sem sofrer gols.

Números com Luis Zubeldía

Para entender a melhora do setor defensivo, dos dez jogos sob o comando do novo treinador, em seis a equipe saiu de campo sem levar gols. Ou seja, em mais da metade dos jogos não tomou gols.

Próximo jogo

Por conta da Data FIFA, o São Paulo faz uma pausa e só volta a campo no dia 13. O confronto será com o Internacional, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

