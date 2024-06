Fluminense pode conhecer adversário das oitavas já nesta terça

O Fluminense pode descobrir seu adversário nas oitavas de final da Libertadores-2024 já nesta terça-feira (4), quando Huachipato (CHL) e Grêmio se enfrentarem, em Talcahuano, no Chile, a partir das 21h (de Brasília), pelo Grupo C. O resultado pode definir o rival do Flu, já que o Tricolor tem pela frente o segundo colocado da chave após o sorteio desta segunda-feira (3).

Isso só pode acontecer em caso de vitória dos chilenos. O The Strongest (BOL) é o primeiro do Grupo C, com dez pontos e seis jogos realizados. Caso o Huachipato vença, ultrapassa os bolivianos, visto que chegaria a 11 pontos e assumiria a liderança do grupo.

Dessa forma, o Grêmio estacionaria nos seis pontos e estaria eliminado mesmo com um jogo por fazer (contra o Estudiantes no sábado (8)). Assim, com as duas primeiras colocações já definidas, o Flu enfrentaria o The Strongest nas oitavas de final.

Caso o Huachipato não vença o jogo, Tricolor carioca terá de esperar até o sábado para conhecer seu adversário. Nessa hipótese, os três times ainda vivos (Estudiantes já está eliminado) podem cruzar o caminho do Fluzão.

Para enfrentar o rival brasileiro, porém, a combinação deverá ser a seguinte: Grêmio vencer o Huachipato e perder para o Estudiantes na última rodada. Assim, o time de Renato Portaluppi encerraria sua participação na fase de grupos em segundo lugar.

As diferentes hipóteses

Vitória do Huachipato vs Grêmio + Qualquer resultado Grêmio vs Estudiantes: Fluminense x The Strongest

Empate do Huachipato vs Grêmio + Vitória do Grêmio vs Estudiantes: decisão no saldo de gols entre Grêmio e The Strongest

Empate do Huachipato vs Grêmio + Empate ou derrota do Grêmio vs Estudiantes: Fluminense x Huachipato

Vitória do Grêmio vs Huachipato + Vitória do Grêmio vs Estudiantes: Fluminense x The Strongest

Vitória do Grêmio vs Huachipato + Empate do Grêmio vs Estudiantes: decisão no saldo de gols entre Grêmio e The Strongest

Vitória do Grêmio vs Huachipato + Derrota do Grêmio vs Estudiantes: Fluminense x Grêmio

