Portugal x Finlândia: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar nesta Data Fifa de junho para amistosos internacionais de preparação para a Eurocopa 2024. Nesta terça-feira (4), Portugal e Finlândia se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Como chega Portugal

Em grande fase sob o comando do técnico Roberto Martínez, os portugueses fizeram uma grande campanha nas Eliminatórias da Eurocopa e chegam embalados nesta Data Fifa.

No entanto, Portugal não poderá contar com jogadores que estavam na liga saudita, dentre eles Cristiano Ronaldo e Otávio do Al-Nassr, além de Rúben Neves, do Al-Hilal.

Como chega a Finlândia

Por outro lado, a Finlândia não conseguiu a classificação para a Eurocopa 2024 e usa esta Data Fifa para se preparar para a disputa da Liga das Nações, em setembro. Nas Eliminatórias da Euro, a seleção quase conseguiu a vaga para a Alemanha no Grupo H, mas falhou nos confrontos diretos contra Dinamarca e Eslovênia, que acabaram ficando confirmando a classificação.

Além disso, para este período de testes, o técnico Markku Kanerva convocou algumas novidades, como o meio-campista Leo Walta e os alas Juho Talvitie e Casper Terho. Por fim, a seleção aposta na boa fase do goleiro Lukas Hradecky, do Bayer Leverkusen.

Portugal x Finlândia

Amistoso Internacional

Data e horário: terça-feira, 04/06/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

Portugal: Diogo Costa; Dalot (Nelson Semedo); Rúben Dias, Gonçalo Inácio (Pep) e João Cancelo; Palhinha, Vitinha e Bruno Fernandes. Bernardo Silva, João Félix e Diogo Jota (Gonçalo Ramos). Técnico: Roberto Martínez.

Finlândia: Lukas Hradecky; Nikolai Alho, Miro Tenho, Robert Ivanov e Peltola; Kamara, Suhonen, Robin Lod e Leo Walta (Tomas Galvez); Teemu Pukki e Joel Pohjanpalo. Técnico: Markku Kanerva.

Árbitro: Christian-Petru Ciochirca (Áustria)

VAR: Alan Kijas (Áustria)

Onde assistir: SporTV

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.