Romero se coloca como ‘líder’ no elenco do Corinthians

No último sábado (1º), o Corinthians foi superado pelo Botafogo por 1 a 0 e entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O desempenho preocupante liga o sinal de alerta não somente na diretoria, como dentro do elenco. Um dos nomes mais em alerta é Ángel Romero, atacante que é querido pela torcida.

Com a saída de Cássio e a ausência de Fagner, o paraguaio se vê na condição de líder. Sendo assim, o seu entendimento é que precisa auxiliar os companheiros.

“A gente vive uma reformulação muito grande dentro do clube desde o ano passado, com a saída de muitos líderes. Hoje em dia, pelo tempo de clube, o Fagner é o capitão e sou o mais velho do elenco no sentido de tempo de clube, por isso o Carlos Miguel me passou (a braçadeira de capitão). Tem que ter líder, mas aqui é todo mundo. Num elenco todo mundo tem que saber a importância dessa camisa, do peso dessa camisa, então vamos tentar melhorar nesses dias de treino para começar a ganhar e sair dessa zona perigosa que estamos”, afirmou o artilheiro ao ‘Meu Timão’.

Romero no banco de reservas

Apesar de assumir a responsabilidade no momento complicado, Romero perdeu a condição de titular. O técnico António Oliveira optou por Igor Coronado e sacou o paraguaio. Mesmo com a sua ausência dentro das quatro linhas, o jogador ainda tem moral com a torcida. O que justifica essa adoração das arquibancadas é o seu desempenho. Até o momento, ele tem sete gols e quatro assistências em 28 jogos na temporada.

Calendário

O próximo jogo do Corinthians será no dia 11. O Timão encara o Atlético-GO, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Antônio Accioly.

