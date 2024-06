Brasil x Jamaica: onde assistir e escalações

Brasil e Jamaica voltam a se enfrentar, nesta terça-feira (4), em amistoso visando a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. A partida será na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 20h (de Brasília). No primeiro confronto entre as seleções, em Pernambuco, a Canarinho levou a melhor e venceu por 4 a 0, com gols de Adriana, Marta (2x) e Chantelle Swaby (contra).

Onde assistir

O SporTV e o Goat transmitem a partida.

Como está o Brasil

O técnico Arthur Elias terá um desfalque para o jogo desta terça. Afinal, a volante Ana Vitória, que foi substituída na primeira partida contra a Jamaica com dores no glúteo direito, teve uma lesão constatada no local e foi cortada da Seleção.

O treinador, aliás, diferentemente do que fez no primeiro amistoso, não confirmou a escalação. No entanto, uma novidade na equipe será a entrada de Byanca Brasil.

Como está a Jamaica

Com a derrota por 4 a 0, a expectativa é que o técnico Hubert Busby promova algumas mudanças em sua equipe. Assim, a camisa 11 Kameron Simmonds é uma das jogadoras que pode iniciar no time titular.

BRASIL X JAMAICA

Amistoso

Data e horário: 4/06/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BRASIL: Lorena; Antônia, Rafaelle, Thais e Thamires; Duda Sampaio, Yaya; Adriana; Ludmila; Byanca Brasil e Marta. Técnico: Arthur Elias.

JAMAICA: Rebecca Spencer; Tiffany Cameron, Allyson Swaby, Chantelle Swaby e Deneisha Blackwood; Peyton McNamara, Atlanta Primus e Drew Spence; Trudi Carter, Kayla McKenna e Jody Brown (Kameron Simmonds). Técnico: Humbert Busby.

