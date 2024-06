Huachipato x Grêmio: onde assistir, escalações, arbitragem

Noite de decisão nesta terça-feira (4/6) pela Libertadores. Às 21h (de Brasília), o Grêmio vai ao Chile enfrentar o Huachipato, no acanhado Estádio CAP (10 mil lugares), em Talcahuano (a 505 km ao Sul de Santiago). O jogo é pelo Grupo C e vale muito. O Huachipato está em segundo lugar, com oito pontos e apenas mais este jogo. Já os gremistas têm seis pontos. Porém, restam dois jogos. Assim, Se o time chileno vencer, garante a segunda vaga do grupo às oitavas e elimina o Grêmio. Porém, se os gaúchos vencerem, se classificam e vão buscar o primeiro lugar na última rodada enfrentando o lanterna Estudiantes (quatro pontos).

O grupo é liderado pelo classificado The Strongest, com dez pontos e que não joga mais nesta fase. Este grupo não encerrou as suas partidas por causa da maior tragédia climática da história que assola desde o início de maio o Rio Grande do Sul. Conmebol e CBF adiaram as partidas da equipe. Vale citar que o jogo que encerra a fase de grupos será Grêmio x Estudiantes, neste sábado, no Couto Pereira, no Paraná. Impoertante: quem terminar em primeiro enfrentará nas oitavas o Peñarol. Quem terminar em segundo terá pela frente o Fluminense.

Onde assitir

Este jogo terá a transmissão da ESPN e Star+ a partir das 21h (de Brasília).

Como está do Grêmio

O Grêmio já está em Talcahuano. E realizou nesta segunda-feira um treino fechado. Renato Gaúcho vai manter a mesma escalação que venceu o The Strongest na rodada passada, na volta do time aos jogos depois da tragédia climática. Como usou reservas na derrota para o Bragantino no sábado, pelo Brasileirão, os principais jogadores estão descanasados. Há apenas um desfalque: Villasanti. O volante já está com a seleção do Paraguai para a disputa da Copa América. Porém, como Renato considera o empate um bom resultado, é provável que o treinador, mesmo repetindo a base, entre com uma tática mais cautelosa, segurando os laterais e com Galdino mais recuado.

Como está o Huachipato

O técnico Franscisco Troncoso é interino. Estava no time B e assumiu após a demissão de Guillermo Sanguinetti. Desde que entrou, o time cresceu. Para o duelo com o Grêmio, ele terá a volta do apoiador uruguaio Montes, que cumpriu suspensão na histórica vitória por 4 a 3 sobre o Estudiantes, na rodada passada, fora de casa, na Argentina. Mas, diante da ótima apresentação da equipe, o comandante deve manter os 11 titulares. Dessa forma, tudo indica que deixará o antigo titular no banco.

HUACHIPATO X GRÊMIO

Copa Libertadores (jogo adiado da 4ª rodada do Grupo C)

Data e horário: 4/6/2024, 21h (de Brasília)

Local: Estádio CAP Acero, Talcahuano (CHL)

HUACHIPATO: Parra; Loyola, Gazzola, González e Navarrete; Sepúlveda, Santiago Silva, Jara (Montes) e Reyes; Cris Martínez e Max Rodríguez. Técnico: Franscisco Troncoso Valenzuela

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Everton Galdino e Cristaldo; Soteldo e Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: John Ospina

Auxiliares: Richard Ortíz e David Fuentes

VAR: Leonardo Mosquera (COL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.