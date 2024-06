Real Tomayapo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional faz jogo decisivo nesta terça-feira (4/6), pelo Grupo C da Sul-Americana. Às 21h30 (de Brasília), o Colorado vai até a Bolívia, no Estádio IV Centenário, em Tarija (900 km de La Paz, quase na fronteira com Paraguai e Argentina) enfrentar o Real Tomayapo. O time gaúcho tem cinco pontos e mais dois jogos para fazer. E vai precisar da vitória para, no próximo sábado, jogar em igualdade de condições com o segundo colocado Delfín-EQU (oito pontos) no jogo que fecha fase de grupos. O lado positivo é que o Tomayapo, com apenas um ponto, está eliminado e joga apenas para cumprir tabela. Este grupo tem o Belgrano-ARG garantido em primeiro lugar e com vaga às oitavas.

Assim, Inter e Delfin lutam pelo segundo lugar e um lugar para um playoff, quando enfrentará um terceiro colocado da Libertadores. Vale citar que o Inter teve seus jogos adiados por causa da maior tragédia climática que o Rio Grande do Sul vive desde início de maio. Por isso, ainda tem dois jogos para fazer. O duelo final será no sábado (8/6) contra o Delfín, em Caxias do Sul.

Onde assistir

O canal Paramount transmite a partir das 21h30 (de Brasília).

Como está o Tomayapo

O Tomayapo tem apenas um objetivo: despedir-se dignamente da Sul-Americana. Já com a lanterna do grupo confirmada, o time tenta acabar com a série de cinco derrotas seguidas, incluindo Boliviano e Sula. O comandante é um interino, Gustavo Romanello, que era assistente do técnico Cristian Arán (o mesmo que trabalhou como auxiliar do Flamengo na era Jorge Sampaoli) e pediu dispensa há duas semanas. A escalação deve ter como base aquela que, na rodada passada, enfrentou o Delfín, perdendo por 4 a 3.

Como está o Internacional

Três não estarão em campo, pois estão com suas seleções se preparando para a Copa América: o goleiro uruguaio Rochet os atacantes Borré (colombiano) e Valencia (equatoriano). Para a vaga de Rochet, Fabrício (ex-Nova Iguaçu-RJ) deverá fazer a sua estreia com a camisa do Colorado. Mas Anthoni corre por fora. Alario, por sua vez, deve ser o substituto de Borré. Para a vaga de Valencia, é muito provável que Eduardo Coudet avance Alan Patrick. Dessa forma, aposta num trio com Wesley. Outras novidades estão no banco: Lucca e Wanderson se recuperam de lesão. Assim, serão opções ofensivas. O time treinou nesta segunda-feira em Itu (SP) e seguiu no fim da tarde opara a Bolívia.

REAL TOMAYAPO X INTERNACIONAL

Jogo adiado da 4ª rodada do Grupo C da Sul-Americana

Data e horário: 4/6/2024

Local: Estádio IV Centenário, Tarija (BOL)

REAL TOMAYAPO: Arancibia; Justiniano, Cantillo, Rioja, Jaime Villamil; Cuiza, Alcaraz, Sergio Villamil, Noblé; Maugua; Graneros. Técnico (interino): Gustavo Romanello

INTERNACIONAL: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Aránguiz e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Mathias de Armas (URU)

Auxiliares: Andres Nieves e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Augusto Menéndez (PER)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.