Sérgio Conceição confirma saída do Porto e promete ‘contar a verdade’

Sérgio Conceição durante partida do Porto - Foto: Miguel Riopa/AFP via Getty Images - (crédito: Miguel Riopa/AFP via Getty Images)

Sérgio Conceição chegou a um acordo com o Porto pela rescisão do contrato nesta segunda-feira (3) e o próprio treinador, por meio de um comunicado, confirmou a saída do clube após sete temporadas, sem receber nenhuma indenização. O português apontou “quebra de confiança com integrante da equipe técnica”, no caso Vítor Bruno, agora ex-auxiliar que deve assumir o comando do Dragão.

Além disso, Sérgio Conceição prometeu “vir a público contar a verdade dos fatos”. Apesar da ruptura, o técnico tinha contrato com o Porto até 2028.

Dessa maneira, o treinador, de 49 anos, deixa o comando do Porto após sete temporadas. Neste período, conquistou 11 troféus, sendo o último a Taça de Portugal nesta temporada 2023/24, diante do Sporting.

Além disso, o jornal francês ‘La Provence’, afirma que existem conversas avançadas entre o Olympique de Marselha e Sérgio Conceição.

Veja um trecho do comunicado de Sérgio Conceição:

Hoje, comuniquei a rescisão do contrato assinado com o Futebol Clube do Porto – Futebol SAD em 25 de abril deste ano, conforme as condições sempre anunciadas. Com sucesso, encerra-se um período de 7 anos e 11 títulos, marcados por grandes feitos desportivos na história do nosso clube.

Os acontecimentos recentes, incluindo a quebra de confiança em um membro da minha equipe técnica e a interferência na integridade e coesão da mesma sem o meu conhecimento, me deixaram desgastado e desiludido. Sempre me guiei pela frontalidade e lealdade.

Em breve, irei a público contar a verdade dos fatos (…).

Para sempre, um de vocês.

Sérgio Conceição.

