Roberto Assaf: Flamengo no Siles Suazo 2 – A Missão

E lá vamos nós novamente para La Paz. O problema é que dessa vez o Flamengo disputará o segundo jogo na Bolívia, ou seja, terá que fazer resultado obrigatoriamente no Rio. O duelo entre ambos já ficou evidente na primeira fase, quando o clube carioca sofreu no Siles Suazo, e goleou no Maracanã. A diferença – é o que se espera – é que Tite, e a sua gigantesca CT, levem o confronto a sério, o que significa dizer que deve escalar o time absolutamente completo para encarar a altitude, sabendo que um novo revés, agora, pode significar a eliminação.

Há também a possibilidade de o treinador, em meados de agosto, já ter dado o seu adeus à Gávea, que seria sonho e realidade. Isso dependerá dos resultados no Brasileiro, no qual o Flamengo terá um punhado de problemas, dadas as muitas ausências. Notadamente dos seus principais atletas, Arrascaeta e Nicolas de La Cruz. Tudo leva a crer que Tite não resistirá mais dois meses e meio no cargo, pois a campanha do Rubro-Negro, com reservas medíocres, realizará má campanha.

Bolívar será dureza para o Flamengo

É necessário destacar ainda que o Bolivar, que pertence ao Grupo City, continuará sendo uma boa equipe. Com chances de enfrentar quase todos os adversários, à exceção de River Plate e Palmeiras. Na prática, não seria exagero afirmar que o River Plate dificilmente perderá a Libertadores jogando em Buenos Aires. Curiosamente, o sorteio das oitavas definiu um encontro com o Talleres, que é local, e que poderá, por tal motivo, dobrar o compatriota. Mas, nos demais duelos, passarão Atlético Mineiro, São Paulo, Júnior Barranquilla e Palmeiras, sendo impossível apontar favoritos nas duas partidas nas quais ninguém conhece os integrantes.

Se o Flamengo conseguir o milagre de eliminar o Bolivar em La Paz – o que nunca aconteceu – voltará a encontrar dificuldades. Mas, a esperança maior, em todo esse enredo, é a de que Tite, e seus rapazes, deixem a Gávea até meados de agosto. Dependendo de quem vai ocupar o seu cargo, o Rubro-Negro terá chances de seguir adiante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.