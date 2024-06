Vasco contrata Felipe para o cargo de diretor-técnico da SAF

Pedrinho e Felipe Maestro nas eleições do Vasco no início do ano - (crédito: – Foto: Divulgação/Vasco)

O Vasco acertou a contratação de Felipe “Maestro” para o cargo de diretor-técnico da SAF após goleada sofrida pelo Flamengo, no último domingo, no Maracanã. Identificado com o clube, o ex-jogador vai atuar ao lado do executivo Pedro Martins no comando do futebol vascaíno. A informação foi dada inicialmente pelo “Uol”.

A contratação de Felipe é uma determinação do presidente Pedrinho, que no início do ano já havia indicado o ex-jogador para assumir um cargo na comissão técnica, mas não teve o pedido atendido. Pedrinho agora tem o controle da SAF graças à liminar obtida na Justiça três semanas atrás.

Felipe e Pedrinho jogaram juntos no Vasco desde a infância. Eles possuem uma longa amizade e assistiram ao clássico contra o Flamengo juntos, em uma das cabines de transmissão do Maracanã.

Além de acertar a contratação de Felipe, Pedrinho foi ao CT nesta segunda-feira para solicitar ao presidente do Conselho Deliberativo que acelere a criação de comissão para apurar os processos de escolha da 777 Partners como dona da SAF.

Trajetória

Felipe começou sua carreira de treinador no comando do Tigres do Brasil em 2017. Em seguida, ele passou por Bangu, Confiança e, por último, esteve à frente do Volta Redonda.

Ídolo do Vasco, Felipe participou da campanha da conquista do título da Copa do Brasil de 2011. Ele fez parte da geração vitoriosa que, na virada do século, faturou duas vezes o Brasileirão (1997 e 2000), a Libertadores (1998) e a Mercosul (2000).

