Cruzeiro aguarda Sassuolo, mas mantém expectativa por Matheus Henrique

Matheus Henrique, volante do Sassuolo, na mira do Cruzeiro - Foto: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images)

O Cruzeiro segue monitorando o mercado a fim de suprir as principais carências do elenco para continuidade da temporada. Prestes a abrir a segunda janela do ano, a equipe mineira mantém contato com o staff de Matheus Henrique, volante do Sassuolo, da Itália. Mas depende das exigências do clube italiano para avançar nas tratativas.

Matheus Henrique tem contrato com o Sassuolo até junho de 2026, mas a tendência é a de que a saída ocorra já nesta janela de transferências. Isso porque o volante foi um dos destaques da equipe na campanha de rebaixamento para Série B do Campeonato Italiano e, com isso, entrou na mira do Cruzeiro e de outros clubes europeus.

O imbróglio é em relação à recompensa do Sassuolo em uma possível transferência do volante. Uma das possibilidades é o empréstimo com obrigação de compra, enquanto a outra é uma aquisição imediata por parte do Cruzeiro. Cabe pontuar, porém, que Matheus Henrique custou R$ 60 milhões aos cofres italianos em uma transação realizada em 2021. O interesse da equipe celeste no volante foi noticiado pelo Canal do Samuel Venâncio.

Cruzeiro em contato direto com agentes do atleta

O Cruzeiro mantém contato direto com o staff do atleta. A diretoria se reuniu com o empresário Fabio Mello na última sexta-feira, após o jogo contra a Universidad de Quito, em Belo Horizonte. Este, aliás, foi o primeiro contato do agente junto à nova gestão celeste.

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira, em 2021, Matheus Henrique surgiu para o futebol nas categorias de base do São Caetano antes da transferência para o Grêmio, onde estreou como profissional. O volante ganhou destaque após vencer quatro estaduais e embarcou rumo ao futebol europeu, onde disputou 89 jogos e marcou seis gols, além de contribuir com cinco assistências no total.

