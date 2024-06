Flamengo tem retrospecto negativo em La Paz pela Libertadores

O Flamengo vai reencontrar o Bolíviar e a altitude novamente pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. No entanto, o Rubro-Negro tem a missão de vencer pela primeira vez em La Paz, local do jogo da volta a 3.640 metros do nível do mar.

Leia mais:

O Flamengo jogou, até o momento, três vezes na capital boliviana. Com três derrotas, todas pela Libertadores e sempre pela fase de grupos. E sempre contra o Bolívar. O outro time da cidade, The Strongest, que joga no mesmo estádio Hernando Siles, nunca enfrentou o Rubro-Negro.

O primeiro confronto aconteceu, no dia 8 de abril de 1983, quando o Rubro-Negro ainda tinha Zico e companhia no time. Contudo, não foi suficiente e perdeu por 3 a 1, em sua primeira vez em La Paz. Os bolivianos fizeram dois gols de escanteio e outro em chute de fora da área. Edson descontou no fim para o time carioca.

O segundo confronto foi acontecer 31 anos depois, em 2014. O Flamengo voltou a La Paz, mas perdeu somente por 1 a 0. O único gol sofrido foi logo no início com só três minutos de jogo em cobrança de pênalti de Arce. Por fim, a última partida em La Paz aconteceu há 40 dias. Na ocasião, o técnico Tite poupou os titulares e testou três zagueiros juntos, mas perdeu por 2 a 1, pela fase de grupos. O Bolívar balançou as redes com Chico da Costa logo no início do jogo. Os cariocas empataram após boa jogada de Viña, mas no segundo tempo Bruno Sávio fechou para o time da casa. A única vitória na altitude de Laz foi contra o San José em 2019. Sob o comando de Jorge Jesus, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 nos 3.700 metros de Oruro, também na Bolívia. Pensando nisso, o Flamengo tem a chance de construir a vantagem no Rio Janeiro, onde acontece o primeiro embate dos times pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores.