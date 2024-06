Internacional vê inversão de mandos como alternativa no Brasileirão

O Internacional estuda a inversão de mando de campo como alternativa à interdição momentânea do Beira-Rio. A medida, porém, ainda está em análise pela direção e comissão técnica do clube. A ideia é minimizar o desequilíbrio técnico entre o Colorado e seus adversários. Se houver aprovação, a pauta será encaminhada à CBF.

A inversão de mando foi uma das questões abordadas no Conselho Técnico entre CBF e clubes na última semana. Eduardo Coudet, técnico do Internacional, abordou o tema após a derrota para o Belgrano, pela Sul-Americana. Em coletiva de imprensa, o técnico revelou que a sugestão depende de Alessandro Barcellos, presidente colorado.

“Falamos com o presidente sobre a possibilidade de trocar os mandos. Mas vocês sabem que é diferente jogar no Beira-Rio e outra casa. Com os jogos, teremos ritmo. A diretoria trabalha para ver onde poderemos jogar. Ela conseguiu para jogarmos no Juventude, para termos o nosso torcedor, ficar mais perto. No entanto, dependemos das condições. Falei com o presidente. Mas jogaremos onde tivermos”, declarou Coudet.

Após uma semana de treinamento no Parque Esportivo da PUCRS, o Internacional seguiu para a cidade de Itu, no interior paulista, para dar sequência aos trabalhos por lá. Isso porque o Beira-Rio e o CT Parque Gigante ainda estão interditados após a tragédia climática no Rio Grande do Sul.

Próximos jogos do Internacional

Em meio às buscas por alternativas para os próximos jogos como mandante, o Inter foca sua atenção no duelo contra o Cuiabá. O confronto está marcado para o próximo sábado (08), às 18h30, na Arena Pantanal, e é válido pelo Campeonato Brasileiro.

O Internacional, entretanto, tem ao menos três compromissos sem definições de local. São eles: Corinthians (19/6), Atlético (26/6) e Vasco (8/7). A expectativa é a de que o Colorado permaneça sem fazer uso do Beira-Rio por pelo menos 60 dias.

