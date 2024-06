Neymar supera expectativas e arrecada valor recorde em leilão

O leilão promovido pelo Instituto Projeto Neymar Jr, ocorrido na noite dessa segunda-feira (3), superou todas as expectativas. Afinal, o valor foi recorde e vai ajudar várias crianças e adolescentes.

No total, foram 24 lotes disponíveis para compra. Entre eles, itens raríssimos, como um relógio doado pelo apresentador Fausto Silva, uma camisa do último jogo de Pelé assinada pelo Rei do Futebol, uma chuteira de ouro 18 quilates e até um churrasco com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo.

Em rápida conversa com a imprensa, Neymar falou sobre o leilão e a oportunidade de ajudar crianças e adolescentes.

“Muito feliz de estar fazendo o leilão mais um ano, a gente espera arrecadar uma quantia para continuar ajudando muitas crianças e famílias”, salientou o craque do Al-Hilal.

Qual foi o valor arrecadado?

O leilão promovido pelo Instituto Neymar Jr arrecadou R$ 21 milhões. Quem revelou a quantia foi Nadine Gonçalves. Ela é mãe e presidente da organização. Se comparar com o evento feito em 2023, é possível observar um grande aumento, afinal, no último ano foram R$ 10 milhões.

O Instituto Neymar Jr é uma associação civil sem fins lucrativos que amplia oportunidades a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto foi fundado em 2014 e, atualmente, presta atendimento a milhares de crianças e jovens entre 7 e 18 anos.

