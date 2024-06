Federação inglesa quer banir Paquetá do futebol, em caso de condenação

A BetWay, principal patrocinadora do West Ham, detectou as apostas suspeitas e avisou as autoridades - (crédito: Reprodução/Twitter)

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) quer banir o meio-campista brasileiro Lucas Paquetá do esporte, caso ele seja considerado culpado das acusações de receber cartão amarelo deliberadamente em jogos da Premier League. É o que revela reportagem publicada pelo jornal The Sun nesta terça-feira (4/6).

A matéria assinada pelo jornalista Matt Hugghes detalha que as acusações contra Paquetá, jogador do West Ham, são mais graves do que as praticadas pelo zagueiro Kynan Isaac, do Stratford Town, suspenso por 10 anos por apostar em si mesmo para receber um cartão amarelo na eliminatória da FA Cup em 2021.

Segundo o The Sun, cerca de 60 pessoas fizeram apostas para que Paquetá recebesse cartão amarelo deliberadamente em quatro jogos — contra o Leicester em 2022, além de Aston Villa, Leeds United e Bournemouth, todos em 2023 — para ganhar dinheiro para amigos.

Os valores de apostas variaram de sete libras (R$ 47) a 400 libras (R$ 2,7 mil), que renderam ganhos combinados até 100 mil libras (R$ 670 mil). Segundo o jornal inglês, série de pequenas apostas foi feita na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, desencadeando uma investigação que resultou nas acusações de manipulação pontual da FA, com um detalhe: os padrões suspeitos de apostas foram detectados pela Betway, o principal patrocinador das camisas do West Ham, o time de Paquetá.

Paquetá alega que é inocente e não se pronunciou sobre a reportagem do The Sun até a última atualização desta matéria. Ele está convocado para a disputa da Copa América deste ano.