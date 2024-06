São Januário amanhece pichado após goleada histórica sofrida pelo Vasco

Pichações em São Januário depois da goleada histórica no clássico do último domingo (2) - (crédito: - Foto: Reprodução)

Na estreia do técnico Álvaro Pacheco, o Vasco sofreu uma goleada histórica por 6 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, o que causou a revolta da torcida. Diante disso, São Januário amanheceu com os muros pichados nesta terça-feira (4), com protestos contra o elenco cruz-maltino.

Assim, quem passasse pela Colina Histórica podia ver frases como “elenco de finados” e “frouxos”. Ainda na manhã desta terça-feira (4), os funcionários do clube carioca pintaram os muros novamente.

No dia 30 de abril, após a goleada para o Criciúma por 4 a 0, torcedores também picharam o entorno do estádio. Na ocasião, o protesto foi contra a 777 Partners, a SAF e o CEO Lúcio Barbosa.

Depois de uma decisão judicial, a 777 perdeu o controle da SAF vascaína, que, no momento, está sob o comando do clube associativo, que tem como presidente, o ex-jogador Pedrinho. O mandatário, aliás, tentou dar uma resposta imediata após a goleada e contratou o ídolo Felipe para ser diretor técnico.

O Vasco ocupa a 13ª colocação, com seis pontos, em sete rodadas. Por fim, o próximo compromisso dos comandos de Álvaro Pacheco será diante do Palmeiras, no dia 13 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

