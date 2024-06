Diretor da Seleção Brasileira analisa contratação do Atlético: ‘Vai se encaixar muito bem’

O meia Bernard desembarcou em Belo Horizonte, no último sábado, para se apresentar ao Atlético durante o mês de junho. Ao chegar no Aeroporto de Confins, o jogador foi recebido por milhares de alvinegros que cantaram e comemoraram a nova contratação. Aliás, a festa da torcida chamou atenção até na Seleção Brasileira.

O diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Caetano, comentou a chegada do atleticano. Aliás, foi o próprio profissional que fez a contratação, quando ainda era dirigente do Galo.

“Não só vi (a chegada de Bernard), como também falei com o agente dele. Falei com ele também. Parabenizei e disse que a escolha que ele fez foi correta. Foi o momento em que ele percebe todo o carinho da massa atleticana com ele. Foi uma negociação que fizemos lá atrás, no início de janeiro, quando ele já poderia assinar um pré-contrato”, disse Rodrigo Caetano em entrevista a Itatiaia.

Bernard estava no Panathinaikos e teve destaque na temporada, com 49 jogos, 11 gols e nove assistências. Por lá, conquistou a Copa da Grécia.

“Mesmo com ele tendo terminado a temporada lá em alta, ele manteve firme com o que ele assinou e, principalmente, com aquilo que ele se comprometeu. Ele tem muita lenha para queimar, é jovem ainda. Um garoto muito do bem. Vai se encaixar muito bem no grupo do Galo, que tem jogadores de muito caráter”, completou.

Bernard assinou pré-contrato com o Atlético e foi anunciado, oficialmente, no dia 5 de fevereiro. O vínculo vai até dezembro de 2027. Ele poderá iniciar sua segunda passagem pelo Galo apenas a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências.

