Casemiro compra clube da Terceira Divisão da Espanha

O volante Casemiro começa a investir seu patrimônio no futebol, mas de uma maneira diferente. Ele comprou ações do Marbella FC, que disputará Terceira Divisão do Campeonato Espanhol. O jogador do Manchester United se torna sócio majoritário da Sociedade Anônima do clube e passará a integrar o Conselho Administrativo.

Recentemente, o Marbella subiu da Quarta Divisão da Espanha. Assim, representa o segundo acesso consecutivo a nível nacional. A entrada do jogador brasileiro no projeto é estratégica para o seu plano de ascensão. Casemiro, então, se posicionou sobre esse movimento como empreendedor.

“É uma honra para mim ingressar no Marbella, porque a minha maior motivação são as espetaculares possibilidades de crescimento do clube. Já estive várias vezes em Marbella com a minha família. Minha mulher e eu estamos apaixonados por esta cidade, à qual queremos estar ligados para a vida. Juntos sonharemos grande para levar o Marbella ao topo, mas agora temos que aproveitar a nossa maravilhosa promoção à terceira divisão”, declarou o volante.

O clube vê a participação de Casemiro como um movimento extremamente positivo. Afinal, argumentou que “fortalece o roteiro do clube ao aliar-se a um parceiro estratégico que irá ajudar no crescimento geral da instituição através da sua experiência”.

O Marbella se transformou em Sociedade Anônima em 2016. O empresário russo Alexander Crinberg foi o primeiro proprietário, além de presidente do conselho. Em seguida, o dono do clube passou a ser o chinês Zhao Zhen, em 2018.

Fase negativa de Casemiro no Manchester United

A última temporada foi uma das piores para o volante brasileiro. Em parte dela, o técnico Ten Hag começou a utilizá-lo improvisado na zaga. Exatamente por conta das baixas de jogadores por lesão. Assim, Casemiro não apresentou boas atuações. Próximo à decisão da FA Cup, o comandante holandês voltou a ter à disposição alguns desses atletas que estavam machucados.

Assim, o meio-campista brasileiro vivia a expectativa de retornar a sua posição de origem, o que não ocorreu. A situação provocou um atrito entre o jogador e o treinador. Casemiro ficou fora da final da FA Cup. Mesmo assim, o Manchester United conseguiu superar o seu arquirrival, o City, e ir à Liga Europa.

Além disso, o volante ficou fora da convocação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, feita pelo técnico Dorival Júnior.

