Narrador esclarece polêmica comparação envolvendo torcida do Palmeiras

O Palmeiras deixou escapar a possibilidade de garantir a melhor campanha geral da Libertadores, na última quarta-feira (30/05). Afinal, somente empatou sem gols com o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Grupo F do torneio.

Além do resultado longe das expectativas, um outro episódio causou impacto na partida. Isso porque o duelo teve a transmissão do serviço de streaming Paramount Plus, com Nivaldo Prieto responsável pela narração. O profissional deu uma declaração que teve repercussão negativa na internet. Assim, o narrador manifestou-se sobre o tema e que houve uma mudança de contexto da sua afirmação.

“Tiraram completamente de contexto o que eu estava falando, só não deram aspas para o que eu falei na sequência, no mesmo lance. ‘E olha, sobe o som da torcida do Palmeiras, o time vai para cima’. Então, aquele momento, o fato, a situação do que estava dizendo, logo após um ataque do San Lorenzo, acontece com todos os torcedores de todos os times. Em determinado momento, toma um susto, se recompõem, e, sobretudo as organizadas, puxam o coro para apoiar o time”, esclareceu Prieto.

Em seguida, ele deixou um recado para a torcida alviverde.

“Torcedor do Palmeiras, você sabe do respeito e da admiração que tenho pelo time e pela torcida, assim como tenho por todos os clubes. Eu trabalho com responsabilidade e imparcialidade”, acrescentou.

Entenda a polêmica envolvendo a torcida do Palmeiras

A fala do narrador ocorreu aos 32 minutos da partida, com o intuito de frisar o clima frio do jogo. Contudo, como foi retirada de contexto, tornou-se motivo de provocação de rivais do Verdão.

“Primeiro tempo difícil, de poucas chances, poucas oportunidades. Em determinados momentos os torcedores ficam até em silêncio, como uma plateia de teatro acompanhando o jogo”, destacava Nivaldo.

Mesmo com o tropeço, o Palmeiras assegurou a primeira colocação do Grupo F da Libertadores, além da classificação para as oitavas. Por sinal, em sorteio na sede de Conmebol, na última segunda-feira (03/06), conheceu seu próximo adversário. Trata-se do Botafogo, e os confrontos vão ocorrer entre 14 e 21 de agosto. O primeiro embate vai ocorrer no Nilton Santos e depois no Allianz Parque.

