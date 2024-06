Empresário de Mina tem reunião marcada com três clubes brasileiros

Ex-Palmeiras e campeão brasileiro, em 2016, pelo Verdão, Mina pode retornar ao Brasil na próxima janela de transferências internacionais, a partir do próximo mês. Nesta semana, aliás, o empresário do jogador colombiano desembarca no país para ouvir, detalhadamente, propostas de três clubes nacionais. A saber: Botafogo, Internacional e Cruzeiro. A informação é do jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube.

No Glorioso, a prioridade é justamente um defensor central e um meia ofensivo. Para o setor, o clube conta com Bastos, Halter e Barboza. Segóvia e Pablo, por sua vez, estão no departamento médico.

Mesmo com uma cláusula de renovação, Mina tem seu contrato com o Cagliari (ITA) se encerrando neste mês. No time da Sardenha desde fevereiro, o zagueiro fez 14 jogos, marcando dois gols.

Mina tem passagens, também, por Deportivo Pasto (COL), Independiente Santa Fe (COL), Palmeiras, Barcelona, Everton (ING) e Fiorentina (ITA). Já pela seleção colombiana, acumula 43 compromissos.

O zagueiro cafeteiro está com 29 anos e tem 1,95m.

