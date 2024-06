Lucas Piton, do Vasco, completa 19 jogos seguidos sem ser substituído

Ao finalizar o jogo contra o Flamengo, no último domingo (4), Lucas Piton completou 19 partidas seguidas atuando os 90 minutos pelo Vasco. Somados aos 45 da partida anterior, em que entrou no intervalo, já são 1.755 minutos em sequência sem substituído ou poupado. E não é por falta de lateral-esquerdo no elenco, até porque o grupo conta com outros três jogadores para a posição.

Victor Luís, aliás, até estreou com a camisa cruz-maltina no clássico contra o rival. Ele, porém, entrou na vaga de Praxedes, que entrara durante o jogo, mas pediu para sair por um desconforto no músculo da coxa direita. Atuando, assim, à frente de Piton.

Além deles, o técnico Álvaro Pacheco também conta com Leandrinho (19 anos) e Matheus Julião (21), ambos da base. Os dois atuaram em duas partidas na temporada, mas não costumam aparecer entre os relacionados, já que Victor Luís é considerado o reserva de Piton.

A sequência do lateral

Um dos pilares do Vasco, Piton começou a citada sequência no intervalo do jogo contra o Nova Iguaçu (2 x 0 para a Laranja), pela quinta rodada da Taça Guanabara. Depois, foi titular contra o Flamengo (0 a 0) e não mais saiu do time.

Assim, ele é o jogador de linha com mais minutos em campo na temporada – 1.845. Perde, no cômputo geral, apenas para o goleiro Léo Jardim, que jogou por 1.980 minutos. Não à toa, o lateral é o segundo artilheiro do time, com quatro gols (empatado com David).

Na lista dos que mais participam de gols, ele surge na quinta posição, com cinco. Além dos quatro tentos, ele contribuiu com uma assistência na temporada. Ao todo, fica atrás de Vegetti (13), Payet (dez), David e Galdames (seis).

