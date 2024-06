Bayern negocia a contratação de Bruno Fernandes, do Manchester United

Após acertar com Vincent Kompany para ser o novo treinador, o Bayern de Munique corre atrás de reforços para qualificar o seu elenco. De acordo com o jornal “O Jogo”, de Portugal, os bávaros já estão em contato com o agente do meia Bruno Fernandes, do Manchester United, de 29 anos. A publicação aponta ainda que o Barcelona é outro time de olho no jogador.

Bruno Fernandes está com a seleção portuguesa para a disputa da Eurocopa, que começa neste mês. As negociações devem se intensificar após a competição continental. Os valores de uma possível transferência não foram revelados.

O meia é um dos principais nomes do Manchester United desde que foi contratado pelo clube junto ao Sporting, em 2020, por 55 milhões de euros (R$ 258 milhões na cotação da época). Até o momento, foram 258 jogos, com 84 marcados e 69 assistências.

Bruno Fernandes deu 13 assistências na última temporada

Na última temporada, Bruno Fernandes foi mais uma vez o destaque dos Red Devils. Ele marcou 15 gols e deu 13 assistências em 48 partidas disputadas. Pelo clube inglês, conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra.

