Neymar usa seu leilão como base para fazer doação ao Rio Grande do Sul

Neymar faz homenagem ao Rio Grande do Sul com um lenço que contém as cores da bandeira do estado no bolso de seu terno - (crédito: Foto: Divulgação / Instituto Neymar Jr)

O atacante Neymar já estabeleceu como uma tradição realizar um leilão beneficente através de seu instituto. Assim, a edição deste ano ocorreu na noite da última segunda-feira (03) e supera esperanças estabelecidas. Isso porque a arrecadação da cerimônia foi recorde, com o dobro da quantia em comparação à do ano anterior.

Com isso, o atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, terá que cumprir promessa solidária feita anteriormente. Ele combinou que faria uma doação para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul e reestruturação do estado pelo mesmo valor que arrecadasse no leilão.

Assim, a doação terá que ser de R$ 21 milhões. A decisão partiu do próprio Neymar e já havia a expectativa que ele tomasse uma atitude neste sentido. Aliás, a promessa causou impacto positivo nos bastidores da quarta cerimônia até aqui desde que o instituto foi criado. Afinal, acreditava-se que o valor seria inferior.

A propósito, no terno em que vestiu, o craque brasileiro também fez uma homenagem. No caso, com a presença de um lenço com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Além disso, a apresentadora do evento, a jornalista Patrícia Poeta, natural do estado, frisou a importância das doações de outros locais do Brasil. Bem como da necessidade de auxílio que o povo gaúcho apresenta após a tragédia.

Ajuda anterior de Neymar ao Rio Grande do Sul

Anteriormente, Neymar já havia contribuído para amenizar a situação das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, mas de outra maneira. Isso porque ele fez uma outra doação, porém com alimentos. Tal situação ocorreu em maio, quando encheu seu jatinho particular com água e mantimentos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook