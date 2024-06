Yan Couto enaltece disputa da Copa América e comenta futuro no Manchester City

De contrato renovado no Manchester City, Yan Couto, que disputou a última temporada pelo Girona, por empréstimo, está de volta à Seleção. Nesta terça-feira (4), em coletiva de imprensa, o lateral enalteceu a importância da disputa da Copa América para o atual grupo da Canarinho, assim, já pensando no ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

“A Copa América vai ser um bom campeonato pra gente entrosar o time inteiro. Sempre é bom ter uma base pra gente ter essa convivência na Seleção, tem muitos jogadores de vários clubes. Vai ser um período muito bom pra gente se conhecer melhor e ver o que o Dorival tem a passar pra gente. Até a Copa do Mundo vai ter muito tempo, as coisas vão desenvolvendo, vamos focar na Copa América agora e queremos ganhar essa competição”, iniciou.

“Temos melhorado muitas coisas. Ele tem sido o mais claro possível. Particularmente, sempre vem falar comigo. Ele é um cara que eu sei que vai ser muito vitorioso na Seleção. Espero poder fazer uma grande Copa América com ele”, completou.

Novo contrato com o City

O vínculo de Yan Couto com o Manchester City vai até o fim de junho de 2026. Assim, ao ser perguntado sobre o futuro de sua carreira, ele confirmou que irá conversar com a diretoria do clube inglês na próxima temporada. No entanto, neste momento, está focado apenas na Copa América.

“Fiz uma temporada muito boa pelo Girona. Agora, encerra o meu empréstimo, estou vendo o que fazer para o futuro, mas sou do Manchester City. Tenho contrato com eles até 2026, vou conversar com eles neste verão. Vamos resolvendo e deixar nas mãos do meu empresário. Para mim, não acabou a temporada. Tem a Copa América e vou ficar focado aqui. Mas, tem muito tempo de janela e vou deixar nas mãos deles para decidir o melhor destino para mim”, explicou.

