Trio do Flamengo marca gol em um mesmo jogo após quase três anos

Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol tiveram participação decisiva no clássico entre Vasco e Flamengo. Afinal, os três marcaram os últimos gols da goleada por 6 a 1 no Maracanã. O trio histórico não estufava as redes em um mesmo jogo há quase três anos.

A última vez aconteceu no dia 29 de setembro de 2021. Na época, Flamengo e ABC se enfrentavam pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol (2x), Michael e Donato contra, os comandados de Renato Gaúcho golearam por 6 a 0 no Maracanã.

Trio histórico do Flamengo

O trio chegou ao Flamengo no começo de 2019 e marcou história no clube. Afinal, os três conquistaram juntos 12 títulos na Gávea: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Cariocas. O uruguaio segue como titular absoluto. No entanto, os atacantes perderam espaço e se tornaram reservas.

O Flamengo atualmente vive um bom momento. Afinal, os jogadores rubro-negros vêm de cinco vitórias consecutivas na temporada. Além disso, os comandados de Tite estão na liderança do Brasileirão. O técnico, que estava pressionado por melhores atuações, agora tem paz e tranquilidade para trabalhar.

