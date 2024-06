De Bruyne não descarta Arábia Saudita: ‘Pensar no meu futuro’

Kevin De Bruyne tem mais um ano de contrato com o City - Foto: Ben Stansall/AFP via Getty Images - (crédito: Ben Stansall/AFP via Getty Images)

Mais uma grande estrela do futebol mundial pode estar a caminho da Arábia Saudita. Durante entrevista ao jornal belga ‘HNL’, Kevin de Bruyne não descartou a possibilidade de se transferir para a liga saudita no futuro.

“Na minha idade, é preciso estar aberto a tudo. Fala-se de quantias incríveis de dinheiro, no que pode ser o fim da minha carreira. Às vezes, é preciso pensar nisso. Se vou jogar lá durante dois anos, poderei ganhar uma quantia incrível. Para chegar a isso, tive de jogar 15 anos de futebol. Talvez nem chegue a esse valor. Depois, é preciso pensar no que isso pode significar. Mas, de momento, ainda não tive de pensar nisso”, disse o jogador do City.

Além disso, De Bruyne confessou que a família não se opõe a uma saída de Inglaterra.

“Para a minha mulher, uma aventura exótica não fazia mal. São também conversas que estamos tendo cada vez mais em família. Tenho mais um ano de contrato, por isso tenho de pensar no que pode acontecer. O meu filho mais velho tem agora oito anos e só conhece Inglaterra. Ele também pergunta quanto tempo vou jogar no City. Quando chegar à altura, teremos de lidar com isso de uma certa forma”, explicou.

De Bruyne está no Manchester City desde 2015. Ao todo, foram 380 jogos, com 102 gols e 160 assistências. Ao mesmo tempo, o belga conquistou 15 títulos no clube, sendo eleito, duas vezes, o melhor jogador da Premier League.

