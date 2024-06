Atlético-MG confirma lesão muscular no atacante Hulk

O Atlético-MG confirmou nesta terça-feira (4) que o atacante Hulk foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda. O clube mineiro não divulgou o prazo de recuperação, mas o camisa 7 deve ser desfalque diante do Bragantino na próxima terça (11), fora de casa, pela oitava rodada do Brasileirão.

A lesão de Hulk aconteceu durante o empate com o Bahia. Ele foi substituído já no fim do duelo após colocar a mão na parte posterior da coxa e reclamar de dores perto do joelho. O trabalho de recuperação com gelo no local começou já no banco de reservas.

Apesar de o elenco atleticano ter ganhado folga na segunda e nesta terça-feira, Hulk esteve na cidade do Galo junto com Rubens e Otávio para seguir tratamento no departamento médico, como é de praxe em jogadores lesionados.

“Nove horas da manhã eu estava aqui no CT. Saindo agora, às quatro da tarde. Foco total para recuperar logo. Estamos juntos, Massa!”, falou Hulk em um vídeo postado deixando o Centro de Treinamento.

Dessa maneira, sem Hulk, o jovem Cadu e o experiente Alan Kardec aparecem como favoritos para ficar com a vaga no ataque ao lado de Paulinho. Vale lembrar que Eduardo Vargas também não é opção, uma vez que está a serviço da seleção chilena na Data Fifa.

Um dos principais nomes do elenco do Galo, o atacante já atuou em 22 partidas nesta temporada, com nove gols anotados e seis assistências concedidas.

