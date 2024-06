Espanha x Andorra: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar nesta Data Fifa de junho para amistosos internacionais de preparação para a Eurocopa 2024. Nesta terça-feira (4), Espanha e Andorra se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Nuevo Vivero, em Badajoz, na Espanha.

Como chega a Espanha

Com o sonho de voltar a conquistar a Eurocopa e se tornar o país com maior número de títulos, com quatro canecos, a Espanha está em reta final de preparação para o torneio na Alemanha e terá pela frente a seleção de Andorra nesta quarta-feira. Ao mesmo tempo, esta Data Fifa será utilizada pelo técnico Luis de la Fuente para definir a lista final de convocados, afinal, 29 foram chamados e apenas 26 podem ser inscritos na competição.

Além disso, a expectativa é que o treinador espanhol possa dar oportunidades a jovens atletas como Pau Cubarsí e Fermín López, do Barcelona. Ao mesmo tempo, os campeões da Champions com o Real Madrid, Carvajal, Nacho e Joselu, devem ser poupados após o título europeu.

Como chega Andorra

Por outro lado, o técnico Koldo Álvarez propôs novidades para a seleção de Andorra nesta Data Fifa e deu oportunidade para Berto Rosas, Marc Vales e Iker Álvarez na lista de convocados.

Por fim, após enfrentar a forte seleção espanhola, Andorra encara a Irlanda do Norte no próximo dia 11 de junho.

Espanha x Andorra

Amistoso Internacional

Data e horário: quarta-feira, 05/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nuevo Vivero, em Badajoz (ESP)

Espanha: Raya; Cucurella, Le Normand, Cubarsí (Dani Vivian), Navas; Rodri (Zubimendi), Fermín; Oyarzabal, Pedri , Ferran; Ayoze. Técnico: Luis de la Fuente.

Andorra: Gomes; San Nicolás, Christian García, Max Llovera, De Pablos; Joan Cervós, Èric Veles, Ludovic Clemente, Pujol; Aaron Sánchez, Ricard Fernández. Técnico: Koldo Álvarez.

Árbitro: Gustavo Fernandes Correia (POR)

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.