Santos terá disputa pela lateral direita na ausência de JP Chermont

JP Chermont acumula boas atuações na lateral direita do Santos - (crédito: Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

O Santos não contará com o lateral-direito JP Chermont no duelo contra o Novorizontino, na próxima sexta-feira (7), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador estará a serviço da Seleção Brasileira sub-20 durante a Data-Fifa.

Dessa forma, três jogadores tentão convencer o técnico Fábio Carille de que podem ser titulares: Rodrigo Ferreira, Hayner e Aderlan. O último, aliás, era titular do Peixe até sofrer uma fratura na mão direita na estreia do Santos pela Série B frente ao Paysandu.

Aderlan soma 13 partidas pelo time santista e tem duas assistências. Enquanto Rodrigo Ferreira chegou ao Peixe após disputar o Paulistão defendendo o Mirassol, e entrou no decorrer de cinco partidas, sendo a sombra de JP Chermont.

Hayner, a terceira opção, é vista como um jogador polivalente pelo treinador. Embora seja lateral-direito de origem, ele também atuou na lateral esquerdo. Foi titular nos duelos contra Ponte Preta, Paysandu e Guarani. Com 17 partidas na temporada, o jogador marcou um gol.

Terceiro colocado da Série B, o Santos precisa vencer para seguir brigando pelo acesso. O time vem de uma derrota para o Botafogo-SP, em jogo que ocorreu no estádio do Café, em Londrina.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.