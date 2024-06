Cuiabá x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de desesperados pelo Brasileirão. Nesta quarta-feira (5/6), o Cuiabá recebe o Vitória às 20h (horário de Brasília), em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Arena Pantanal, em Mato Grosso. A partida opõe o último e penúltimo colocado, respectivamente, que seguem em busca da primeira vitória na atual edição do Brasileirão.

No retrospecto geral entre as equipes são 4 jogos oficiais, com dois triunfos do Vitória, uma do Cuiabá e um empate.

Onde assistir

A partida entre Cuiabá x Vitória em jogo atrasado da 2ª rodada do Brasileirão terá transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view do Premiere.

Como está o Cuiabá

O Cuiabá faz péssima campanha no início do Campeonato Brasileiro e perdeu todas as cinco rodadas. Em sua partida mais recente, o Dourado perdeu para o Internacional por 1 a 0, em jogo válido pela 7ª rodada do campeonato. O time, além de não pontuar, segue sem marcar na competição nacional.

O técnico português Petit busca soluções para melhorar a fase. Uma das opções é a reintegração do atacante Deyverson, que não joga pelo clube desde abril. O treinador almeja ter atacante no elenco, mas ainda não tem uma data definida para seu retorno. Além disso, o time lida com importantes desfalques: Lucas Fernandes está lesionado, Denílson está suspenso e os atletas Filipe Augusto e Derik Lacerda seguem como incógnitas para os próximos confrontos.

Como está o Vitória

Assim como o Cuibá, o Vitória também enfrenta uma fase complicada. O Leão da Barra está há nove partidas sem vencer, com sete derrotas e dois empates. Para piorar, o técnico Thiago Carpini tem ‘dores de cabeça’ para o duelo. Dudu e PK, suspensos, estão fora do jogo, assim como Rodrigo Andrade, Mateus Gonçalves, Everaldo, Felipe Vieira e Raul Cáceres, que se recuperam de lesões. A boa notícia é o retorno de Camutanga, que volta a ficar disponível após cumprir suspensão na última rodada.

CUIABÁ X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro (jogo adiado da 2ª rodada)

Data e horário: 5/6/2024, 20h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Mato Grosso

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Rikelme; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Guilherme Madruga; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira (Léo Naldi), Jean Mota e Matheusinho; Daniel Jr. Iury Castilho e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Auxiliares: Tiago Gomes da Silva e Hugo Savio Xavier Correa

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

