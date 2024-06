Presidente do Vasco, Pedrinho quebra silêncio após goleada sofrida para o Flamengo

“Dentro desse DNA que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína, falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. Resgatar essa essência é uma das minhas obrigações. Devido ao resultado de domingo, resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então o Felipe se torna diretor-técnico ao lado do Pedro Martins como diretor-executivo de futebol, e os dois vão se reportar a mim em relação ao futebol. Esse é um dos movimentos entre outros movimentos que vão acontecer”, concluiu ele.

Agora, o Vasco terá a semana livre para treinos, e o próximo compromisso é no dia 13, contra o Palmeiras, em São Paulo.