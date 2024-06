Seleção feminina volta a vencer a Jamaica por 4 a 0

A Seleção Brasileira feminina venceu a Jamaica por 4 a 0 nesta terça-feira (4), em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, que contou com cerca de 31 mil torcedores, os gols da vitória foram de Debinha, Jheniffer (duas vezes) e Marta. O gol da Rainha, aliás, foi de falta.

A Canarinho entrou em campo com uma equipe modificada em comparação com a que venceu as jamaicanas pelo mesmo placar no sábado, em Pernambuco.

A Seleção Brasileira está no Grupo C das Olimpíadas e vai estrear contra a Nigéria, no dia 25 de julho, em Bordeaux. Na sequência, enfrenta o Japão, no dia 28, no Parc des Princes, em Paris, e a Espanha, no dia 31, de novo no Stade de Bordeaux.

Como foi o jogo

A Jamaica não viu a bola no primeiro tempo. A Seleção Brasileira, assim como no primeiro amistoso, dominou as ações da primeira etapa. O gol saiu logo aos seis minutos, em jogada de velocidade pelo lado direito. Gabi Portilho achou Debinha dentro da área, que mandou a bola para o fundo da rede. Faltou um pouco mais de capricho da equipe de Arthur Elias no último passe para que a Canarinho fosse para o vestiário com um placar maior.

Diferentemente da etapa inicial, a Jamaica começou bem o segundo tempo, levando perigo ao gol de Natascha. No entanto, o Brasil ampliou o placar aos 19′. Em escanteio cobrado por Yasmin, Jheniffer estufou a rede de Sydney Scheider. O terceiro, aliás, saiu aos 33′, mais uma vez com Jheniffer, que recebeu assistência de Cristiane. Posteriormente, para fechar com chave de ouro, a Rainha Marta marcou o quarto gol, de falta. Assim, o Brasil fez uma grande atuação em Salvador.

BRASIL 4X0 JAMAICA

Amistoso Preparatório para os Jogos Olímpicos

Data e horário: 4/06/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BRASIL: Natascha; Tarciane (Antonia, 20’/2°T), Rafaelle, Bruninha e Yasmin; Duda Sampaio, Lais Estevam (Brena, 20’/2°T) e Gabi Portilho (Ludmila (38’/2°T); Debinha (Marta, 20’/2°T), Byanca Brasil (Jheniffer, intervalo) e Gabi Nunes (Cristiane, 20’/2°T). Técnico: Arthur Elias.

JAMAICA: Sydney Scheider, Tiffany Cameron (Simmonds, intervalo), Allyson Swaby (Plummer, 4’/2°T), Chantelle Swaby e Deneisha Blackwood; Peyton McNamara (Drew Spence, 30’/2°T), Atlanta Primus e Brown (Van Zanten, 30’/2°T); Cardoza, Kayla McKenna (Solai Washington, 43’/2°T) e Jody Brown. Técnico: Humbert Busby.

Gol: Debinha, 6’/1ºT (1-0); Jheniffer , 19’/2°T (2-0); Jheniffer, 33’/2°T (3-0); Marta, 39’/2°T (4-0)

Árbitra: Emikar Calderas (VEN)

Auxiliares: Migdalia Rodriguez (VEN) e Nancy Fernandez (PAR)

VAR: Jesica Salomé Di Lorio (ARG)

