Internacional vence Tomayapo e define, no sábado, seu destino na Sula

Na noite desta terça-feira (4/6), o Internacional venceu o Real Tomayapo por 2 a 0, em jogo adiado pela Sul-Americana. O duelo foi no Estádio IV Centenário, em Tarija, na Bolívia e os gols do Colorado foram de Bruno Gomes e Alario. Mas o Colorado, que tinha como objetivo fazer ao menos três gols de diferença, massacrou o frágil rival. Afinal, mandou duas bolas na trave, perdeu pênalti (com Alario) e lamentou dois gols anulados por detalhes.

A definição da segunda vaga do Grupo C será no sábado, quando o Internacional receberá o Delfín, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os dois estão empatados em pontos (oito) e saldo (dois). Mas o time equatoriano, por ter mais gols marcados (9 a 5), jogará pelo empate. Quem vencer irá aos playoffs da Sula (contra um terceiro colocado da Libertadores). O líder do Grupo C, com 12 pontos e avançou diretamente. O Tomayapo terminou na lanterna com um ponto.

Inter domina e sai na frente no 1º tempo

Como era esperado, o Internacional dominou . O Tomayapo nitidamente não queria passar novo vexame e jogou com cinco defensores e dois volantes que fechavam os espaços. O Inter jogou com jogadores bem abertos Bustos (direita) e Hyoran e Alan Patrick chegando na área com Alário. Assim, teve 75% de posse e todos os ataques de perigo nos 45 minutos iniciais. Quase marcou com Bustos aos dois minutos, chegou a ter um gol anulado, com Alan Patrick, mas não balançava a rede.

Contudo, aos 32, o Tomayapo chegou pela primeira vez ao ataque. Mas perdeu a bola e deu a chance para um contra-ataque. Hyoran recebeu pela esquerda e cruzou para Bruno Gomes se jogar na bola e fazer 1 a 0. O Colorado quase ampliou em chutes de Alan Patrick, Maurício e Alário. Em uma delas, o goleiro Arancibia fez grande defesa.

Colorado massacrante

Veio a etapa final e nada mudou. Só deu Internacional, que foi acumulando chances desperdiçadas. Uma de Alário, escorando cruzamento de Bustos na pequena área foi incrível. O goleiro estava batido, mas o atacante bateu por cima. Em outra, Alan Patrick cabeceou para grande defesa do bom Arancibia. O Colocado fez um gol com Maurício, em passe de Alan Patrick, mas o VAR anulou por impedimento, muito no início da jogada (quase um minuto antes!). Aos 41, quando tinha um a mais (Orellana foi expulso), o Colorado teve um pênalti a seu favor: a bola bateu na mão de Corulo. Alario cobrou e Arancibia espalmou.

Mas, aos 44, Alario, enfim, fez o seu gol, abrindo 2 a 0 para o Colorado, voando num peixinho. Nos acréscimos, aos 49, Wesley, que entrara aos 33 da etapa final, recebeu pela esquerda entrou na área e Corulo o derrubou. Pênalti que o juiz foi ao VAR e anulou. Se fizesse um golzinho a mais neste jogo o Colorado jogaria pelo empate neste sábado.

REAL TOMAYAPO 0X2 INTERNACIONAL

Jogo adiado da 4ª rodada do Grupo C da Sul-Americana

Data: 4/6/2024

Local: Estádio IV Centenário, Tarija (BOL)

REAL TOMAYAPO: Arancibia; Justiniano, Cantillo, Jaime Villamil (Orozco, 18’/2ºT), Corullo e Orellana; Alcaraz, Avílez (Castillo, 43’/2ºT) e Maygua (Cuiza, Intervalo); Noble e Graneros. Técnico (interino): Gustavo Romanello

INTERNACIONAL: Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Gomes (Gustavo Prado, 46’/2ºT), Hyoran (Bruno Henrique, 33’/2ºT); Maurício (Wesley, 33’/2ºT), Alan Patrick (Lucca, 33’/2ºT) e Alario. Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Bruno Gomes, 32’/1ºT (0-1); Alario, 44’/2ºT (0-2)

Árbitro: Mathias de Armas (URU)

Auxiliares: Andres Nieves e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Augusto Menéndez (PER)

Cartões amarelos: Noble, Orellana (TOM), Eduardo Coudet, Wesley (INT)

Cartão vermelho: Orellana (TOM, 37’/2ºT)

