Paysandu bate o América-MG, vence a primeira na Série B e deixa o Z4

O Paysandu, enfim, venceu a primeira partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, o Papão venceu o América-MG por 2 a 0, na Gigante da Curuzu, pela oitava rodada da competição. Val Soares e Esli Garcia marcaram os gols da vitória no segundo tempo. Os mineiros tiveram controle nos 45 minutos iniciais, mas os paraenses não perdoaram na etapa final e ainda desperdiçaram uma penalidade.

Com o resultado, o time comando por Hélio dos Anjos deixou o Z4, pula para 16ª colocação, com oito pontos, um a mais que o Botafogo-SP, primeiro na zona de rebaixamento. Entretanto, o América-MG deixou escapar a chance de assumir a ponta, saiu do G4 e caiu para quinta posição, com 15 pontos. É apenas terceira derrota da equipe mineira na temporada.

O jogo

Mesmo fora de casa, o América-MG dominou a partida nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo. O Coelho teve uma chance claríssima logo no início do jogo. Do outro lado, o Papão da Curuzu foi acordar na segunda parte e conseguiu duas chances perigosas, com Esli Garcia e Adyson, que chegou a colocar uma bola no travessão. Contudo, a primeira etapa terminou zerada.

No segundo tempo, por sua vez, o jogo mudou. A torcida do Paysandu empurrou a equipe. E deu certo. Logo aos 13 minutos, o volante Val Soares arriscou de fora da área e abriu o placar para animar a partida. Não muito tempo depois, o Papão aproveitou o erro defensivo do Coelho e ampliou com Esli após driblar a defesa e tocar no canto direito de Dalberson. No fim, Nicolas teve a chance de fazer o terceiro de pênalti, mas desperdiçou.

Agora, os times só voltam a campo pela nona rodada do Brasileiro da Série B. No domingo (9/6), o América-MG enfrenta a Ponte Preta, às 18h30, no Independência. Do outro lado, o Paysandu encara o Sport, na segunda-feira (10/6), às 21h30, na Arena Pernambuco.

Jogos da oitava rodada

Sexta-feira (31/5)

Ceará 1×0 Coritiba

Goiás 3×0 Sport

Sábado (1/6)

Brusque 0x0 Novorizontino

Domingo (2/6)

Ponte Preta 4×2 CRB

Chapecoense 1×1 Vila Nova-GO

Ituano 0x1 Avaí

Segunda-feira (3/6)

Santos 1 x 2 Botafogo-SP – 20h

Operário-PR 1 x 0 Amazonas – 21h

Terça-feira (4/6)

Mirassol 3 x 0 Guarani – 19h

Paysandu 2 x 0 América-MG – 21h30

