Bernard admite ansiedade para estreia e projeta briga por posição no Atlético

Bernard já tem data marcada para se apresentar no Atlético. Antes disso, ele terá um período de 15 dias de férias e fará uma pré-temporada antes de estrear. No último domingo (1), o atacante recebeu uma grande recepção dos torcedores do clube mineiro e afirmou que, por estar atuando recentemente, a adaptação não será difícil.

“Tenho um tempo para descansar, 15 dias antes de me apresentar na Cidade do Galo. Uma mini pré-temporada. A partir de julho, espero estar afiado. Sei dos objetivos e metas do clube. Sei da responsabilidade. Tenho certeza de que foco e entrega não faltarão”, disse Bernard para a TV do Galo.

Desse modo, Bernard se torna a principal contratação do Atlético para o restante da temporada. Ele saiu do clube em 2013 e defendeu o Panathinaikos, da Grécia, antes do retorno. Na primeira passagem, conquistou a Libertadores.

Bernard fala da disputa pela titularidade no Galo

Aliás, a reabertura da janela de transferências internacionais será apenas em julho para os clubes brasileiros, e Bernard terá a concorrência de Paulinho, Hulk, Scarpa, entre outros. Por fim, o atacante destacou a briga por espaço no time comandado por Gabriel Milito.

“Tem que chegar com calma. Tenho certeza de que serei feliz com esses jogadores. Mas tenho que chegar na humildade e buscar meu espaço. Quem decidirá isso é o treinador”, concluiu Bernard.

