Coudet valoriza vitória do Inter na Sula e conta os dias para voltar ao RS

Coudet em treino do Internacional - (crédito: Jogada10)

O técnico do Internacional, Eduardo Coudet, analisou a vitória por 2 a 0 sobre o Real Tomayapo, nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana. O treinador afirmou que a atuação do time permitia querer um resultado ainda melhor.

“Chegamos 50 vezes ao último terço. Tivemos muitas situações. Queríamos fazer mais gols. Estou contente. É o segundo jogo que ganhamos. Vamos jogar na casa do Juventude (no sábado), sabendo que se vencermos estamos classificados”, destacou.

Além disso, Coudet destacou a importância de vencer fora de casa e o fato de que o time estará “fora de casa” por bastante tempo, referindo-se ao estádio Beira-Rio estar interditado. Coudet disse que espera ter muita torcida do Inter em Caxias do Sul.

Ele também foi perguntado se a vitória serviu para alegrar o povo gaúcho, que vem sendo afetado por fortes chuvas e sequentes inundações.

“Sabemos o que está sofrendo o povo do Rio Grande do Sul. Não só os torcedores do Inter, mas todo o Estado. Espero que a situação melhore o mais rápido possível”, avaliou.

No fim de semana, o Inter jogará pela primeira vez em solo gaúcho após a tragédia climática que atingiu o Estado no mês passado.

“Estamos contando os dias para voltar a Porto Alegre e encontrar a família, o que é muito importante. As dificuldades estão aí. Temos um grande grupo, com muita qualidade”, pontuou. Agora, o Colorado atuará contra o Delfín, no sábado, em Caxias do Sul, precisando dos três pontos para avançar na Sul-Americana.