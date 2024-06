Flamengo é multado pela Conmebol em jogo contra o Bolívar

O Flamengo foi multado pela Conmebol nesta terça-feira por infrações de sua torcida na goleada sobre o Bolívar no Maracanã, no dia 15 de maio, pela fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro terá que pagar uma quantia de 10 mil dólares, aproximadamente R$ 52 mil.

Leia mais:

Flamengo marca seis gols em um mesmo jogo e relembra os tempos de JJ

O clube foi denunciado no artigo 12.2 C do código disciplinar da confederação, que fala em “acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico” pelo estouro de 34 bombas no setor Norte do estádio.

“Antes do início do protocolo de saída das delegações para o campo de jogo (entre os minutos -10 e -5) os torcedores da equipe local localizados no setor da galeria norte do estádio ativaram 5 bombas sonoras. Isto se repetiu no protocolo de saída com 4 ativações dos mesmos elementos, bem como nos minutos 2, 38, 39, 42, 44+1, 55, 58, 80 e 90+2, fazendo um total de 34 detonações. Todas essas ativações foram realizadas no setor galeria norte do estádio”. segundo relato oficial.

Além disso, o Flamengo pode pegar uma punição mais severa da Conmebol, poruqe também foi enquadrado no artigo 27, sobre reincidência. O Rubro-Negro será julgado por novas infrações durante a vitória sobre o Millonarios-COL por 3 a 0, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. Flamengo e Bolíviar se enfrentarão novamente, mas agora pelas oitavas de final. As partidas vão acontecer em agosto, sendo o primeiro jogo no Maracanã e a decisão em La Paz, na Bolívia. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.