Thiago Silva revela como cuidará da forma física e cita volta ao Fluminense: ‘Sempre tive o sonho’

O Fluminense convive com a expectativa da chegada de Thiago Silva, que acontece nesta quinta-feira (6). Depois de dezesseis anos, o defensor retorna ao clube, algo que sempre esteve em seu radar desde que se transferiu para o futebol europeu. Em entrevista à TNT Sports, o jogador, de 39 anos, disse estar feliz com a decisão de voltar ao Brasil e relembrou as palavras da última partida.

“Sempre passou (pela cabeça voltar ao Fluminense). O Fluminense eu nunca deixei de lado. Sempre tive o sonho, desde o momento que saí do Fluminense. Aquelas palavras no fim do jogo (na despedida diante do Ipatinga) não foram da boca para fora. Deus fez as coisas certinhas no tempo dele, no momento dele e não no meu. Estou feliz com a minha decisão e acredito que tudo dará certo”, disse o defensor.

O zagueiro assinou contrato até junho de 2026 para ser o principal reforço do clube nesta temporada. Formado nas categorias de base do Tricolor, em Xerém, onde atuou dos 11 aos 18 anos de idade, o zagueiro assinou contrato até junho de 2026. Durante a primeira passagem, aliás, conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar a equipe à decisão da Libertadores de 2008. Ele, portanto, soma 146 jogos e 14 gols pelo clube.

Foco na questão física

Muito se comentou sobre a idade do defensor, que está bem próximo de completar 40 anos – dia 22 de setembro. No entanto, ele estava atuando em alto nível com a camisa do Chelsea e tinha mercado, com clubes interessados. Na entrevista, Thiago contou como será a rotina física para aguentar o intenso calendário do futebol brasileiro.

“Sempre faço uma recuperação de 24 horas. Tenho praticamente uma fisioterapia em casa. O fisioterapeuta vem uma vez na semana, dependendo do meu cansaço… Num primeiro momento, eu sei que o Fluminense tem uma grande estrutura, o que me deixa tranquilo. Estamos conversando sobre outras coisas que pra mim são muito importantes”, explicou.

“No caso da câmara hiperbárica, que eu tenho uma na academia (na Inglaterra), que é pra duas pessoas, mas é gigante. Ela não entra na minha porta normal de casa. Então tive de botar na academia. De repente no Brasil pegar uma individual, um pouco menor, para eu poder conseguir um espaço em casa para conseguir instalar. Já estou pensando nisso. Estou agoniado que ainda não deu certo (risos)”, concluiu.

