Patrick tem dificuldade de adaptação e ainda não engata sequência no Santos

Uma das principais contratações para esta temporada do Santos, o meia Patrick ainda não conseguiu se firmar na equipe. O Peixe desembolsou R$ 5,2 milhões para trazer o jogador, que serão pagos a partir de 2025. Contudo, o atleta ainda não conseguiu ter boas atuações pelo Alvinegro Praiano.

Até aqui, Patrick disputou cinco jogos, todos entrando no decorrer da partida. No último embate, contra o Botafogo-SP, o jogador ficou o tempo todo no banco de reservas, mesmo com Fábio Carille tendo duas substituições para fazer. Na opinião da comissão técnica, ele ainda não está no físico ideal, assim não suportando uma sequência.

Aliás, esta temporada vem sendo de poucos jogos para Patrick. Afinal, no Atlético-MG, ele fez apenas três partidas, sendo a última no dia 3 de março. Para piorar, o meio-campista ainda sofreu um edema na coxa esquerda duas semanas antes de ser anunciado pelo Santos, o que prejudicou sua adaptação.

A expectativa é que Patrick evolua nas próximas semanas. Existe uma preocupação em utilizar o jogador enquanto ele não estiver no mesmo nível do restante do elenco e, desta forma, acabar prejudicando o atleta. Ou até mesmo causando uma lesão que possa tirar o atleta de combate por um longo período.

Patrick joga contra o Novorizontino?

O Santos volta a campo nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, para encarar o Novorizontino. Patrick novamente deve começar no banco de reservas. Contudo, existe também a possibilidade dele não ganhar novamente nenhum minuto durante o embate.

