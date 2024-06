Diretor do Nacional comemora duelo contra o São Paulo: ‘Melhor que Flu e Palmeiras’

Em sorteio realizado na sede da Conmebol, ficou definido que o São Paulo vai encarar o Nacional-URU, pelas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor Paulista, que fez a quinta melhor campanha na fase de grupos, poderia ser o bicho papão para muitas equipes no torneio continental. Mas não para o dirigente do clube uruguaio Fernando Brusco.

Em entrevista à rádio Carve Deportiva, do Uruguai, na última segunda-feira, o diretor do Nacional admitiu que gostaria de ter pegado o Bolívar nas oitavas de final. Contudo, não se assustou em ter que enfrentar o São Paulo. De acordo com o cartola, o Fluminense e o Palmeiras poderiam ser adversários mais complicados.

“Eu queria o Bolívar. Foi uma pena que a gente não tenha pegado o Bolívar. Contra o São Paulo dá para buscar a classificação, como em todo futebol. Em uma escala que tinha Fluminense e Palmeiras, eu prefiro o São Paulo”, disse Fernando Brusco.

O Nacional terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo H, com 10 pontos, seis a menos do que o River Plate. Em contrapartida, o São Paulo foi o líder do Grupo B, com 13 pontos. Assim, o Tricolor terá a chance de jogar o duelo de volta no MorumBIS, ao lado de sua torcida.

Quando será São Paulo x Nacional-URU

O duelo de ida está marcado para a semana do dia 14 de agosto. O Nacional-URU ainda não sabe se vai mandar o embate no Gran Parque Central ou no estádio Centenário. A partida de volta acontece uma semana depois, no MorumBIS.

