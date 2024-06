De volta ao Fluminense, Thiago Silva busca marca alcançada por Marcelo em 2023

O restante da semana promete fortes emoções para a torcida do Fluminense. Afinal, Thiago Silva, principal reforço do ano, desembarca no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (6), ainda com horário a definir em virtude de um imprevisto. No dia seguinte, ele se apresenta, com festa no Maracanã. Com o retorno após dezesseis anos, o defensor pode alcançar marcas expressivas com a camisa tricolor. O lateral Marcelo conseguiu um desses feitos em 2023.

Dessa forma, o zagueiro, de 39 anos, pode entrar na seleta lista de jogadores que ergueram as taças da Champions League e da Libertadores na carreira. Entre os atletas que já conseguiram tal feito estão Marcelo, Dida, Roque Júnior, Cafu, Walter Samuel, Ronaldinho Gaúcho, Tévez, Danilo, Neymar, David Luiz, Rafinha e Julián Álvarez.

O ex-lateral Sorín venceu a Libertadores de 1996 com o River Plate, mas não aparece na lista. Ele fez apenas um jogo pela Juventus na campanha do título da Champions 1995/96, mas deixou o clube após a fase de grupos.

Algo semelhante a Ramires, que conquistou a Champions 2011/12 pelo Chelsea, porém rescindiu com o Palmeiras antes do título da Libertadores em 2020, no Maracanã. Solari, por sua vez, venceu a Champions pelo Real Madrid em 2001/02, mas não entrou em campo na conquista do River em 1996.

Campeão da Champions League pelo Chelsea, Thiago terá agora sete jogos pela frente para vencer outro torneio continental, no qual foi vice em 2008. Além disso, também tentará repetir os feitos de Deco e Belletti, que atuaram no Chelsea, e, logo em seguida, chegaram ao Fluminense e foram campeões. (Brasileirão de 2010).

Outros feitos possíveis

Outra competição importante no calendário é a Copa do Brasil. Assim, caso consiga vencer o torneio nacional, o defensor será o único a ser bicampeão com a camisa tricolor. Vale lembrar que ele estava no elenco que conquistou a competição em 2007, em uma final diante do Figueirense. Nesse sentido, no jogo de volta, no Orlando Scarpelli, coube a Roger Machado, atual treinador do Juventude, marcar o gol do título.

Por fim, Thiago Silva está bem próximo de atingir a marca de 150 partidas pelo Tricolor de Laranjeiras. Na primeira passagem, ele teve 46 jogos e 14 gols pelo clube e está a um tento de igualar Leandro Euzébio, na lista de zagueiros artilheiros da história do clube. Sendo assim, Pinheiro lidera com 51, Edinho tem 33, enquanto Silveira e Gum somam 29.

Confira a Lista de jogadores que venceram Champions e Libertadores

Marcelo – Real Madrid e Fluminense

Dida – Milan e Cruzeiro

Roque Júnior – Milan e Palmeiras

Cafu – Milan e São Paulo

Walter Samuel – Inter de Milão e Boca Juniors

Ronaldinho Gaúcho – Barcelona e Atlético-MG

Tévez – Manchester United e Boca Juniors

Danilo – Real Madrid e Santos

Neymar – Barcelona e Santos

David Luiz – Chelsea e Flamengo

Rafinha – Bayern de Munique e Flamengo

Julián Álvarez – Manchester City e River Plate

