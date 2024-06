Portugal faz acusação de venda ilegal de ingressos para treino na Euro

Apesar disso, a federação local identificou irregularidades envolvendo o torneio. Assim, acusa a organização da Eurocopa de permitir a venda ilegal de entradas para o seu treino, que vai ocorrer no dia 14 de junho. No caso, já na Alemanha.

“A FPF denunciou a existência de vários sites que estão comercializando entradas para o treino, cuja organização é da competência da Uefa e do comitê local, e que é apenas liberada por meio de convite sem a cobrança de qualquer valor monetário”, apontou um profissional da Federação Portuguesa.

A instituição lusitana divulgou que esses limitados bilhetes, dos quais tem direito, serão distribuídos por meio da plataforma “Portugal +”, o clube oficial de fãs da seleção.

A tal atividade marcada para o dia 14 de junho, uma sexta-feira, vai ocorrer no estádio do FC Gutersloh, na cidade que leva o mesmo nome. Próxima à sede escolhida por Portugal para a Euro.

Portugal vai em busca do bicampeonato europeu

O time lusitano sonha com o segundo título continental em oito anos. Afinal, sua primeira conquista ocorreu em 2016, na França, em decisão exatamente contra os anfitriões.

O atual elenco tem, na teoria, mais qualidade e oferece mais opções ao técnico Roberto Martínez pelo vasto talento em todas as posições. Portugal encontra-se no Grupo F do torneio ao lado da Geórgia, República Tcheca e Turquia. A sua estreia será contra a República Tcheca, no dia 18 de junho, às 16h (de Brasília), no estádio Red Bull Arena Leipzig.

Antes do início da competição, a equipe ainda tem amistosos com a Croácia, que também disputará a competição, no próximo sábado (08). Assim como a Irlanda, que não conquistou a classificação, na próxima terça-feira (11). Ambos vão ocorrer em Portugal.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook