Cristiane atribui seu momento na Seleção ao Flamengo: ‘Não é só por nome’

Com o fim dos amistosos contra a Jamaica, com duas vitórias por 4 a 0, o sentimento de Cristiane é de felicidade e orgulho. Aos 39 anos, a atacante reforçou que o seu retorno à Seleção é por conta do que vem fazendo no Flamengo, por merecimento.

“Estou muito feliz e orgulhosa. Minha volta para a Seleção foi a construção de tudo o que eu tenho feito lá no Flamengo, da forma que eu tenho jogado. É por merecimento, como o Arthur sempre diz, ninguém vai estar aqui só por nome, não é só porque é a Cristiane, a Marta, porque jogou cinco Olimpíadas, eles observam tudo”, disse Cristiane.

“Acho que nosso retorno é pelo que a gente vai exercendo dentro dos nossos clubes e dentro da função que a gente exerce dentro do grupo”, completou.

Em contrapartida, Cristiane ressaltou a importância da Seleção feminina passar por uma renovação. Além disso, reforçou a mescla de idade entre as atletas, misturando juventude e experiência.

“Acho que é muito importante essa renovação. Às vezes as pessoas veem eu e a Marta aqui e não olham para as outras. Temos meninas de 22, 23, 24 anos, a maioria são mais jovens. A Jheniffer hoje fez dois gols e está dentro desse grupo, a comissão técnica procura fazer uma mescla e eles observam o que a gente faz dentro dos clubes. Eles trazem a juventude das meninas e a nossa experiência também. Tudo isso é uma construção muito bacana que eles têm feito e tem chegado pra gente dessa maneira, não estamos aqui só por nome”, explicou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.