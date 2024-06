Flaco López deve voltar a ganhar chances após saída de Endrick

O Palmeiras já se prepara para ter uma vida sem Endrick. A joia palestrina já está com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa América e, após a competição, vai direto para a Espanha se tornar o novo jogador do Real Madrid. Contudo, o Verdão não deve ir ao mercado para repor sua saída e deve apostar novamente em Flaco López.

O argentino era titular absoluto da equipe no Campeonato Paulista e terminou o Estadual como artilheiro da competição, com 10 gols em 15 jogos. Contudo, após a conquista do tricampeonato paulista, Flaco López, mesmo de contrato renovado, perdeu espaço na equipe e começou a receber menos minutos nas partidas.

Neste período, ele marcou apenas um gol, contra o Liverpool-URU, pela Libertadores, além de distribuir duas assistências. Ele não perdeu espaço por conta de seu rendimento, mas sim por uma questão tática de Abel Ferreira, que decidiu dar mais oportunidades para o garoto Estêvão.

Somente neste ano, Flaco López balançou as redes mais vezes do que em todas as duas últimas temporadas pelo Palmeiras. Em 2023, disputou 41 partidas e marcou oito gols. Já em 2022, ano de sua chegada ao clube, marcou duas vezes em 14 jogos.

Agora, Flaco López tenta recuperar seu espaço na equipe. Contra o Criciúma, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ele ficou fora por estar cumprindo suspensão. Assim, ele vive a expectativa de começar a partida contra o o Vasco na quinta-feira (13), às 21h30, no Allianz Parque, pela oitava rodada do torneio de pontos corridos.

